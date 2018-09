Dampoortbrug I gaat dinsdag open 01 september 2018

De Dampoortbrug I gaat op dinsdag 4 september weer open voor het verkeer. De aannemer is volop bezig met de laatste renovatiewerken en de bijhorende brugkelder ter hoogte van de R30 in Brugge. Sinds begin april is de aannemer bezig met de renovatie van de Dampoortbrug I. Het wegdek en de dakplaat van de brug werden weggenomen en vervangen. Daarnaast kregen de stalen draagstructuur en de leuningen van de brug een nieuwe verflaag. De hitte tijdens de afgelopen maanden zorgde voor enige vertraging, maar nu is het einde van de werken in zicht. (BHT)