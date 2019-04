Dakloze jongeman besteelt vrouw die hem onderdak bood en sloeg eerder ook al toe in woonzorgcentrum Siebe De Voogt

11 april 2019

14u46 5 Brugge Een dakloze man van amper 19 jaar oud riskeert in de Brugse rechtbank 14 maanden cel voor verschillende diefstallen. Yannick S. bestal een Brugse vrouw bij wie hij onderdak kreeg en ging ook tot twee keer toe aan de haal met cash geld uit een woonzorgcentrum in Westende.

Yannick S. (19) werd op jonge leeftijd aan de deur gezet door zijn moeder en belandde zo op straat. Een Brugse vrouw toonde haar goed hart en nam de man in huis. “Maar veel dankbaarheid kreeg ze daar niet voor”, vertelde de procureur donderdagmorgen. “Het slachtoffer ontfermde zich over hem maar ontdekte op 9 november vorig jaar dat er geld, een gsm, een camera en juwelen verdwenen waren in haar woning. Ze vond zelf een deel gestolen spullen terug in de rugzak van beklaagde.” Verder onderzoek bracht aan het licht dat Yannick S. de juwelen enkele dagen eerder te koop had aangeboden in een goudwisselkantoor.

De man bleek niet aan z’n proefstuk toe, want op 27 januari en 9 februari had hij ook al toegeslagen in woonzorgcentrum Westduin in Westende. Hij stal telkens een enveloppe met respectievelijk 150 en 200 euro cash geld erin. “Een week na de tweede diefstal was beklaagde opnieuw aanwezig in het gebouw, waarna hij kon opgepakt worden.” Het openbaar ministerie vorderde 14 maanden cel voor S., eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden. Zijn advocate vroeg de rechtbank om een werkstraf. “Zijn gedrag strookt niet met zijn karakter. Hij handelde uit een overlevingsdrang en had gewoon honger.” Uitspraak op 9 mei.