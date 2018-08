Dakbrand in psychiatrische praktijk 23 augustus 2018

02u31 0

In de Malehoeklaan in Sint-Kruis is gisterenavond brand uitgebroken in een groepspraktijk voor psychiaters. Buren belden omstreeks 18.15 uur de brandweer op, toen ze een sterke brandgeur gewaar werden. Aanvankelijk leek het te gaan om een schouwbrand, maar algauw breidde het vuur zich uit naar het dak. Bij aankomst van de pompiers sloegen de vlammen al naar buiten. Om de brand onder controle te krijgen, moest een deel van het dak verwijderd worden. De bluswerken namen uiteindelijk zeker een tweetal uren in beslag. De praktijk liep zware schade op, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze vandaag open zal kunnen gaan. De Brugse politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Op het moment dat het vuur uitbrak, was er niemand in de praktijk aanwezig. (SDVO/