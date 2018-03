Dagje Brugge? Amerikanen tonen in 10 minuten hoe het moet 16 maart 2018

Hoe spendeer je best een dag in Brugge? Twee Amerikaanse toeristen tonen het in een filmpje van zo'n tien minuten. Ze zijn op rondreis in Europa en posten telkens filmpjes van tien minuten over hun trip en hun keuzes tijdens de 24 uur die ze in een bepaalde stad vertoeven. "We zijn helemaal dol op Brugge", klinkt het. "Dit is echt een plaats voor op je bucketlist."





Het koppel doet onder meer een boottochtje in de vooravond, pikt een gratis concert van harpist Luc Vanlaere mee en gaat mosselen eten bij Cambrinus. Ook de brouwerij De Halve Maan komt uitgebreid aan bod. Ze proberen de naam in correct Nederlands uit te spreken, al loopt dat niet van een leien dakje. Het filmpje vind je op www.youtube.com, en dan zoeken op 'How to spend 1 day in Bruges'.





(MMB/BHT)