Daar zijn de ribbetjes: Amadeus opent eindelijk de deuren in Brugge Mathias Mariën

18 januari 2019

13u36 0 Brugge Goed nieuws voor de liefhebbers van ribbetjes: uiterlijk begin februari opent ‘Amadeus’ eindelijk haar vestiging op het Kraanplein in Brugge.

De restaurantketen kondigde begin vorig jaar al trots de komst van de nieuwe vestiging in Brugge aan. Aanvankelijk zou de zaak al in de zomer van 2018 de deuren openen. Een strakke timing die uiteindelijk niet haalbaar bleek. De datum werd verschoven richting december, maar ook dat bleek door problemen met een aannemer te optimistisch. Nu schieten de werken eindelijk wél goed op en zijn ze in het pand volop bezig met de afwerking en decoratie. Het belangrijkste, de keuken, is al geïnstalleerd. De keten benadrukt dat de vertraging niks te maken heeft met vergunningen, maar alles met de timing van de aannemer. Ten laatste de eerste week van februari kunnen de eerste liefhebbers ribbetjes eten op het Kraanplein. Brugge zal op die manier meteen een culinaire trekpleister rijker zijn. Tijdens de zomermaanden komt er ook een terras met plaats voor 40 klanten.