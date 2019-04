Daar is de mast! Legendarisch schip van Jacques Brel bijna volledig gerestaureerd Bart Huysentruyt

10 april 2019

09u01 1 Brugge Een twintig meter lange houten mast is de nieuwste aanwinst van de Askoy II, het legendarische schip van Jacques Brel, dat in Zeebrugge gerestaureerd wordt. “Enkel de voorste cabine is nog niet klaar”, zegt Piet Wittevrongel. “Op 8 april 2020 willen we het schip weer te water laten.” Nu al komen toeristen kijken.

De Blankenbergse broers Staf en Piet Wittevrongel lieten de boot twaalf jaar geleden opgraven in Nieuw-Zeeland. Het lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Het zwaar gehavende schip belandde in ons land en wordt nu al jaren opgeknapt. Beetje bij beetje, want de restauratie is een dure aangelegenheid én een precisiewerk. De Askoy II is nu voor meer dan tachtig procent klaar.

“Eén van de belangrijke ontbrekende schakels was de mast", zegt Piet Wittevrongel. “Die is nu afgewerkt. De mast is twintig meter lang en nagebouwd in Oregon-hout. Dat is een stuk hout zonder knopen en zonder zwakke punten, dat ook gebruikt wordt voor spanten van daken. Het is gelijmd en gelamineerd. Slechts één bedrijf is daar in ons land nog in gespecialiseerd. Wat een geluk dat de Scheepswerven Vandamme zich ook in Zeebrugge bevinden. Zo moeten we niet ver verhuizen”, glimlacht Wittevrongel.

De Askoy II ligt in een leegstaande loods van het havenbedrijf MBZ langs de Lancelot Blondeellaan in Zeebrugge. Het havenbedrijf stelde maar één voorwaarde: de thuishaven van de Askoy II moet Zeebrugge worden. Dat is ondertussen geofficialiseerd: als het schip eenmaal klaar is, krijgt het een definitieve plaats langs de Rederskaai in Zeebrugge. Dat zal op 8 april 2020 zijn, wanneer het schip helemaal klaar is. “De restauratie verloopt traag, maar gestaag”, zegt Wittevrongel. “De motor, de achterste cabine en het bovendek zijn klaar. Enkel de voorste cabine moet nog afgewerkt worden. We willen immers met een ruim publiek varen.”

Jacques Brel vertrok ooit met de zeilboot op wereldreis. Hij liet zijn vrouw en kinderen achter en nam zijn nieuwe levensgezellin Maddly Bamy mee, iets wat ze hem nooit vergeven hebben. Tijdens zijn tocht naar de Markiezen strandde de boot. Uiteindelijk slaagden de Blankenbergse broers erin om de boot weer terug naar België te halen. “Het is onze droom om met dit schip opnieuw de laatste route van Brel te doen", zegt Piet Wittevrongel. “Op 8 april 2020, niet toevallig de verjaardag van Brel, laten we het schip weer te water. Daarna worden we op Oostende voor Anker en de Blankenbergse Havenfeesten verwacht. Mogelijk gaan we ook naar Sail Amsterdam. Daarna willen we graag naar de Markiezen.”

Ondertussen is de Askoy II al een heuse bezienswaardigheid. Toeristen kunnen het half afgewerkte schip op zondagen tussen 14 en 17 uur al bezoeken. In brochures van Toerisme Brugge is de Askoy II al opgenomen. Meer info vind je op www.askoyii.be.