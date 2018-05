Daar gaan we weer... Katelijnepoortbrug dicht AUTO'S EN SCHEPEN KUNNEN NIET DOOR TIJDENS HERSTELLING MATHIAS MARIËN

01 juni 2018

02u36 0 Brugge Nog maar eens bruggenmiserie in Brugge: door een groot technisch defect is de Katelijnepoortbrug het volledige weekend onderbroken. De brug moet opgetild worden voor de herstelling. Ook de scheepvaart kan pas ten vroegste maandagochtend opnieuw op gang komen.

Al sinds woensdagavond is De Vlaamse Waterweg, verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van alle bruggen, met man en macht in de weer om het defect op te lossen. Het probleem ontstond bij het dichtdraaien van de Katelijnepoortbrug. Het draaimechanisme blokkeerde, waardoor de brug niet toegankelijk was voor het weg- én scheepvaartverkeer. Een aannemer was de volledige nacht bezig om de brug alsnog dicht te krijgen. "Dat is uiteindelijk ook gelukt. In de loop van de ochtend konden de auto's er opnieuw door. Maar de brug openen om schepen te laten passeren, is onmogelijk. Het mechanisme zit helemaal vast", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren.





Uit de vaststellingen van experts blijkt dat er ernstige schade is aan verscheidene onderdelen van het draaipunt van de brug. Om deze onderdelen te kunnen herstellen, moet een volledige demontage gebeuren. Een onmogelijke opgave zonder de Katelijnepoortbrug af te sluiten voor alle verkeer.





Geen glazen bol

"De demontage kan pas van start gaan op het moment dat de brug opgevijzeld (opgetild, red.) is. De herstellingsoperatie wordt momenteel met man en macht voorbereid", vertelt Van Vooren. De Vlaamse Waterweg beseft dat het defect extra ongelegen komt, omdat ook de Dampoortbrug nog steeds onderbroken is. Met het verhaal van de Kruispoortbrug in het achterhoofd - die was ruim anderhalf jaar defect - loert een ellendige verkeerssituatie om de hoek. "In principe zal het verkeer vanaf maandagochtend opnieuw kunnen passeren", stelt Claudia Van Vooren iedereen gerust. "We hebben natuurlijk geen glazen bol en moeten rekening houden met onvoorziene omstandigheden. Maar voorlopig gaan we uit van het beste scenario en dat is maandag."





Vandaag kunnen auto's nog zonder probleem op de Katelijnepoortbrug. Komende nacht start dan de herstelling, waarbij de brug zal opgevijzeld worden. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Er is een plaatselijke omleiding.





Gestrand

Ook voor de scheepvaart van en naar de haven is dit een fikse tegenslag. Een andere route is er niet. Gestrande schepen zullen aanmeren in afwachting van de herstelling. "We garanderen dat we er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Er wordt dag en nacht gewerkt", aldus Van Vooren.