Cultuurcentrum Brugge zoekt ‘modellen’ voor nieuwe seizoensbrochure Bart Huysentruyt

08 april 2019

09u17 0 Brugge Het Cultuurcentrum Brugge zoekt mensen die bereid zijn om aan een fotoshoot deel te nemen.

Cultuurcentrum Brugge viert volgend seizoen de 150ste verjaardag van de Koninklijke Stadsschouwburg en wil dat graag samen met alle Bruggelingen vieren. In de nieuwe, feestelijke seizoensbrochure van het cultuurhuis, wil Cultuurcentrum Brugge de bezoeker van de Stadsschouwburg hierin betrekken. Daarom is Cultuurcentrum Brugge op zoek naar ‘modellen’ om aan een fotoshoot deel te nemen. Kandidaten mogen zich aanmelden tot woensdag 10 april, 12 uur. Alle bijkomende, praktische informatie is te vinden op www.ccbrugge.be/modellen.