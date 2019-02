Cuba-reis nog niet vergeten: Salsa de Brujas houdt benefiet voor getroffen streek Bart Huysentruyt

13 februari 2019

08u54 0 Brugge De Brugse dansvereniging Salsa de Brujas houdt op zondag 17 februari een benefiet voor Cuba.

De dansers trokken begin dit jaar nog met dertig leden op dansreis naar het Zuid-Amerikaanse land. “We onderhouden goede contacten met een dansschool in Havana", zegt Filip Somers. “Iedere dag stonden wij onder een helderblauwe hemel, in een stralende zon met 25 graden op onze rug, twee uur op de dansvloer met een Cubaan of Cubaanse als danspartner die ons professioneel begeleidde. Een dikke week na deze ervaring kregen wij het verschrikkelijke nieuws dat de stad Havana getroffen was door een tornado. De dansschool zat er twee weken later nog altijd zonder elektriciteit.”

De maandelijkse salsamatinee op zondag 17 februari tussen 14.30 en 20 uur in TC Brughia in Sint-Kruis is nu omgedoopt tot benefiet voor Cuba. Frietjes met firkandel en saus kosten vijf euro. Er is ook een tombola met drie hoofdprijzen. Iedereen is er welkom.