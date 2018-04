Cruiseterminal moet toeristen naar hele provincie leiden 07 april 2018

02u37 0 Brugge De nieuwe cruiseterminal in Zeebrugge, waarvan verwacht wordt dat die tegen Pinksteren zal afgewerkt zijn, wordt de uitvalsbasis voor het West-Vlaams cruiseschiptoerisme.

Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Franky De Block (sp.a). "Brugge, Blankenberge, Oostende, Ieper, Veurne en Damme hebben een principieel akkoord gegeven om deel uit te maken van het excursieaanbod vanuit de cruiseterminal. Knokke-Heist overlegt nog over een deelname", zegt Himpe. De Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) is bereid om de promotie van dit aanbod te ondersteunen. "Aan een private partner zal gevraagd worden om een excursie-aanbod te ontwikkelen en te exploiteren. Aan diverse steden en gemeenten is een communicatieplan voorgesteld om dit aanbod te promoten", verduidelijkt het provincieraadslid. In 2017 meerden 143 cruiseschepen aan in Zeebrugge, die samen goed waren voor bijna 400.000 passagiers. Het aantal is in vijf jaar tijd met 139 procent gegroeid, waardoor Zeebrugge uitgegroeid is tot dé cruisehoofdstad van Vlaanderen. (BHT)