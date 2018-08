Cruisegebouw ontruimd door bomalarm SNUFFELHONDEN RUIKEN ONRAAD IN BAGAGE VAN DAMES MATHIAS MARIËN

09 augustus 2018

02u42 0 Brugge Het nieuwe cruisegebouw in Zeebrugge is gistermiddag meer dan anderhalf uur ontruimd geweest, nadat snuffelhonden iets verdachts hadden geroken in de bagage van een cruiseschip. Ook de mensen uit de omliggende huizen, appartementen en toeristische attracties moesten buiten de perimeter plaatsnemen. Uiteindelijk bleek het vals alarm.

Het was een bizar beeld voor wie gisteren kort na de middag passeerde ter hoogte van de Rederskaai in Zeebrugge. Tientallen toeristen en bewoners van omliggende flatgebouwen stonden onder toezicht van enkele politiemensen te wachten achter politielint.





"Ze vertelden ons dat er een bomalarm was. Ik was net op de terugweg naar huis met enkele boodschappen, toen de politie mij tegenhield. Leuk is dat natuurlijk niet", vertelt Godelieve Van De Merlen. Ze moest uiteindelijk ruim anderhalf uur wachten eer ze naar huis kon met haar kleindochter.





Springstof

Al die tijd was de politie binnen in het nieuwe ABC-gebouw de bagage van een cruiseschip aan het controleren. Omstreeks 13.30 uur hadden snuffelhonden onraad geroken.





De viervoeters begonnen te blaffen, wat mogelijk kan wijzen op de aanwezigheid van explosieven. "De hulpdiensten namen geen enkel risico en besloten daarop het gebouw en de omgeving te ontruimen", bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Ook de bekende rode duikboot van Sea-front moest noodgedwongen de deuren sluiten tijdens het onderzoek. Het verkeer mocht helemaal niet door richting Rederskaai. De ontmijningsdienst hield zich in gereedheid, maar uiteindelijk bleek van concreet gevaar geen sprake. "Er is na de melding meteen gestart met het zoeken naar de eigenaars van de verdachte bagage", zegt havenbaas Joachim Coens. "Uiteindelijk bleek het om twee oudere dames te gaan. Ze waren spontaan bereid om mee te wandelen naar hun koffers en alles te tonen. Op dat moment was al duidelijk dat er van explosiegevaar geen sprake was." Even na 15 uur werd de perimeter rond het gebouw opgeheven en kon iedereen opnieuw huiswaarts of richting schip. Vertragingen liep het scheepvaartverkeer niet op door het incident.





Horeca

Waarop de honden reageerden, is niet meteen duidelijk.





"In het verleden gebeurde het al eens dat de snuffelhonden blaften bij het ruiken van aceton, nagellakremover. Er is dus altijd een kans dat het om vals alarm gaat. Dat was nu gelukkig het geval", gaat Joachim Coens verder. "Uiteindelijk ondervonden vooral de plaatselijke bewoners en horecazaken de meeste hinder. Zij moesten noodgedwongen sluiten of konden geen klanten ontvangen." Klagen hoorde je alvast niemand doen. "Veiligheid gaat voor alles", was het motto van het merendeel van de mensen.