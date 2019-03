Crowne Plaza opent vernieuwde vergaderzalen Bart Huysentruyt

30 maart 2019

20u37 0 Brugge De Burghzaal van het hotel Crowne Plaza op de Burg in Brugge heeft een volledige facelift ondergaan.

De ‘state of the art’-zaal met daglicht is geschikt voor events tot 370 gasten. Voortaan is de zaal modulair en kan je ze in 5 kleinere zalen opsplitsen. “De vernieuwing naar een exclusief lichtsysteem volledig op maat gemaakt voor ons hotel, werd gerealiseerd in samenwerking met Delta Light & IB Lichtatelje”, vertelt manager Lucas Bakx van Crown Plaza. “De verlichting kan op maat aangezet worden voor brainstorm meetings met heldere verlichting of meer intieme diners. Verder is de eventruimte voorzien van Bose-audio en elektrisch verduisterbare gordijnen.”