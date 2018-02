Crisisoverleg bij CD&V na discussie over burgemeesterschap BART HUYSENTRUYT

Er is vandaag crisisoverleg bij CD&V in Brugge. De tweede grootste partij van Brugge beleeft een interne strijd na uitspraken van lijsttrekker Dirk De fauw (60) in onze zaterdagkrant. De fauw vertelde daarin dat hij graag de volle zes jaar burgemeester van Brugge wil worden na de verkiezingen in oktober. Daar was immers wat onduidelijkheid over. Een paar weken geleden, net voor de jaarwisseling, liet diezelfde De fauw verstaan dat hij mogelijk bereid was om na vier jaar de sjerp door te geven aan zijn jongere collega Franky Demon (41). Zijn uitspraken in de zaterdagkrant zijn in het verkeerde keelgat van Demon geschoten, die in De Standaard vandaag beweert dat hij de afspraak op papier heeft staan. Beide protagonisten onthouden zich vandaag voorlopig van commentaar. Het is, na de interne machtsstrijd bij N-VA tussen Pol Van Den Driessche en Ann Soete, al de tweede farce in volle verkiezingsstrijd in Brugge.