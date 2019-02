Creatiever dan ooit op het Brugse Chocoladefestival ‘Bruges in Choc’ op weg naar ruim 10.000 bezoekers Bart Huysentruyt

09 februari 2019

16u43 0

In de Brugse Stadshallen zorgt het Chocoladefestival voor een ware toeloop. Zowel op zaterdag als zondag kan je er tussen 10 en 18 uur terecht. Brugse chocolatiers tonen er hun mooiste creaties. Je kan er een goodiebag vol chocolade kopen. Het tweejaarlijks festival staat dit jaar in het teken van Valentijn. De inkomprijs is 2,50 euro.