Conzettbrug opgeknapt 27 november 2018

De renovatiewerken aan de Conzettbrug over de Coupure in Brugge zijn klaar. Vlaanderen heeft 150.000 euro geïnvesteerd in een grondige vernieuwing van deze veelgebruikte fietsverbinding. De werken zijn gestart in maart. De stalen constructie van de fietsers- en voetgangersbrug over de Coupure werd overgebracht naar een atelier voor een grondige renovatie.





Ook het houten wegdek is volledig vernieuwd. Half oktober werd de brug ingevaren en ter plaatse verder afgewerkt. Door een probleem met een van de onderaannemers duurde de renovatie langer dan gepland. (BHT)