Conzettbrug midden oktober weer open 06 juli 2018

Brugge De Vlaamse Waterweg heeft een nieuwe streefdatum opgesteld voor de opening van de Conzettbrug over de Coupure in Brugge: midden oktober. Eind maart 2018 zijn de werken gestart.

Eerst werd het huidige brugdek afgebroken, daarna zijn de elektromechanische werken uitgevoerd. De volgende stap is het plaatsen en opnieuw afregelen van het nieuwe brugdek. Door een probleem met een van de onderaannemers duren de werken echter langer dan gepland. Op dit moment liggen de werken zelfs helemaal stil. Op de werf aan de Conzettbrug gebeurt niets. "De hoofdaannemer en de Vlaamse waterwegbeheerder doen er alles om de werken zo snel mogelijk opnieuw op te starten. De vernieuwde brug zal tegen midden oktober in gebruik genomen worden", klinkt het overtuigd bij de Vlaamse Waterweg. In principe moest de fietsers- en voetgangersbrug al eind juni geopend zijn, maar die deadline is al een tijd verstreken. In tussentijd moeten de zwakke weggebruikers een omleiding van een halve kilometer blijven volgen. Vooral voor voetgangers is dat geen ideale situatie. (MMB)