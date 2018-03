Controle aan kerk 30 maart 2018

02u48 0

Aan de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge heeft de politie gisterenmiddag een grootschalige controle gehouden tegen transmigranten. De kerk is traditioneel een plaats waar de illegalen vaak samenkomen in Zeebrugge. Ook gisterenavond was dat het geval. De lokale en federale politie werkten samen tijdens de controle. Mensen die geen papieren konden voorleggen, moesten mee met de agenten. Volgens het parket van Brugge was er geen specifieke aanleiding voor de controle en ging het om een routinecontrole. (MMB)