Congres over bloedplaatjes 06 september 2018

In het Concertgebouw vindt van 19 tot 21 septemberhet vierde EUPLAN-congres plaats. Meer dan 150 specialisten en jonge onderzoekers van over heel Europa zullen dit congres over bloedplaatjes bijwonen. "We kijken echt uit naar deze vierde editie van EUPLAN in Brugge" zegt professor Dr. Hans Deckmyn, organisator. "Dankzij zijn medisch erfgoed heeft Brugge veel te bieden op het vlak van medische congressen." (BHT)