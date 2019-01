Concrete plannen voor ‘Mars voor veiligheid’ in Zeebrugge: “Overlast transmigranten loopt uit de hand” Mathias Mariën

28 januari 2019

12u12 0 Brugge In Zeebrugge zijn er concrete plannen om op 24 februari een ‘Mars voor veiligheid’ te organiseren. De initiatiefnemers zijn de aanhoudende problematiek rond transmigranten beu en willen op die manier duidelijk maken dat het onveiligheidsgevoel in Zeebrugge blijft stijgen. “Vorige week werd nog iemand bewerkt met een mes. Het is tijd dat er iets veranderd”, zegt Jordy Commeyne. Burgemeester Dirk De fauw toont begrip voor de groeiende onrust.

“Waarom we op straat willen komen? Simpel: omdat het ondertussen hoogtijd is geworden dat Zeebrugge een krachtig signaal geeft dat de situatie onhoudbaar aan het worden is. Het geweld neemt steeds meer toe.” Het zit de organisatoren van de ‘Mars voor veiligheid’ duidelijk hoog dat de problematiek rond de transmigranten blijft aanslepen. Niet alleen is er de economische schade voor havenbedrijven, die de voorbije jaren miljoenen euro’s verloren zagen gaan door transmigranten die in vrachtwagen en containers kropen, ook bij de inwoners van Zeebrugge zelf blijkt het onveiligheidsgevoel steeds meer te stijgen. Ook havenarbeiders lieten in het verleden al verstaan dat de werkomstandigheden steeds moeilijker worden. Zo kregen enkele arbeiders al zware kasseistenen naar het hoofd geslingerd.

Aanvraag ingediend

Ex-havenarbeider Jordy Commeyne is één van de dragende figuren achter het protest. Hij verwacht dat heel wat mensen uit Zeebrugge op 24 februari op straat zullen komen. “Er moet iets veranderen. De buurt wordt geterroriseerd door illegale bendes. We kunnen die situatie niet blijven aanvaarden”, zegt Jordy. De druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen was een vechtpartij waarbij een 44-jarige man vorige week werd aangevallen door een groepje van 15 transmigranten. De veertiger kreeg het aan de stok toen hij enkele transmigranten verdacht van een inbraak in zijn caravan. “Die man werd bewerkt met een mes. Zonder het dappere optreden van de politie was de situatie waarschijnlijk veel erger afgelopen”, aldus Commeyne. Het slachtoffer zelf bevestigt die stelling. Volgens hem wilden de transmigranten hem dood en bleven ze hem slaan en schoppen. Met een mes sneden ze in zijn handen. Bij de vechtpartij raakte ook een agente gewond. De daders konden ontkomen en zijn nog steeds spoorloos. “Het onveiligheidsgevoel groeit dagelijks en is een groot probleem geworden”, zegt Jordy, die opvallend genoeg niet zelf in Zeebrugge woont. “Maar als ex-havenarbeider ken ik de situatie maar al te goed en heb ik ook nog heel wat vrienden die daar wonen.” Zeebrugge zit in mijn hart. Het is enorm spijtig om te zien hoe het daar nu evolueert.” De aanvraag voor de ‘Mars voor veiligheid’ is ondertussen aangevraagd.

Geen geweld

Concreet is het de bedoeling dat er op 24 februari wordt verzameld aan het Sint-Donaaspark. Van daaruit zal de protestactie vertrekken door de straten van Zeebrugge. “Het is zeker niet de bedoeling dat er geweld wordt gebruikt. Dat zou een omgekeerd effect hebben. We willen gerust overleggen met de politie om zeker te zijn dat alles in goede banen verloopt. Het belangrijkste is dat onze boodschap naar de politiek duidelijk overkomt”, aldus Jordy Commeyne. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft begrip voor de stijgende onrust bij de inwoners van Zeebrugge. “We hebben altijd gezegd dat we geen enkele strafrechtelijke inbreuk dulden. Het is ook daarom dat we blijven vragen om extra middelen. Tijdens overleg vorige week is overeengekomen dat er extra politiemensen richting Zeebrugge zullen komen. We doen al het nodige om de overlast van transmigranten tegen te gaan”, aldus De fauw.