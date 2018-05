Concertgebouw nieuwe thuis voor... gierzwaluwen 30 mei 2018

02u42 0 Brugge Het Concertgebouw van Brugge heeft wel erg opvallende artiesten te gast. Geen strijkers- of blazerskwartet dit keer, maar... gierzwaluwen.

"Eind maart hebben we vijftien nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen aan het dak van het Concertgebouw", zegt Peter De Bruyne van het Concertgebouw. "Sindsdien spelen we op gezette tijdstippen ook een geluidsband af die gierzwaluwen naar de nestkasten moet lokken. In de hoop dat de plek hen bevalt en ze er ook een nest bouwen. Daarvoor is het afwachten tot volgend voorjaar."





Ideale ligging

Gierzwaluwen eten in de lucht, paren in de lucht, zoeken al vliegend hun nestmateriaal bij elkaar en slapen in de lucht, op twee kilometer hoogte. "Alleen voor het broeden komen ze naar nesten", weet Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "Elk jaar vliegen ze vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika negenduizend kilometer naar het noorden om vanaf volgend jaar hopelijk voor het eerst ook op het dak van het Concertgebouw te broeden. Door de afname van het aantal natuurlijke nestplaatsen heeft de gierzwaluw het moeilijk om geschikte broedplaatsen te vinden. Het Concertgebouw is de perfecte plek om te nesten, ook dankzij de ligging in de stad. Ook de hoogte speelt een belangrijke rol. Ze zoeken spontaan onze drukke steden en dorpen op. Het enige wat de vogels nodig hebben, is een geschikte holte."





De gierzwaluw is in Brugge geen onbekende vogel. De stad Brugge subsidieert de nestkasten en is dan ook blij met dit initiatief. (BHT)