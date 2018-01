Concertgebouw koopt unieke piano 02u34 0

Het Brugse Concertgebouw heeft als eerste concertzaal ter wereld een rechtsnarige concertvleugel gekocht. Die komt vanuit de ateliers van de West-Vlaamse pianobouwer Chris Maene, die het vernieuwende instrument ontwikkelde. Hij haalde het idee voor die rechtsnarige piano uit het verleden. Tot het einde van de 19de eeuw werden vooral rechtsnarige piano's gebouwd, maar toen de bekende pianobouwer Steinway & Sons met groot succes de snaren in verschillende lagen begon te kruisen, verdween die eerste soort. "We willen pianisten de kans geven om deze piano te ontdekken. Samen met zes Vlaamse ondernemers hebben we het geld bij elkaar gespaard", zegt artistiek directeur Jeroen Vanacker. Op 23 juni wordt een inauguratieconcert geprogrammeerd. De West-Vlaamse pianist Julien Libeer zal dan de piano voor het eerst bespelen en stukken brengen van Mozart en Ravel. (BHT)