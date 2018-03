Comedytalent strijdt om Commeere Cup 16 maart 2018

In het Belfort in Brugge vindt zaterdag de negende editie van de Commeere Comedy Cup plaats. Dat is een organisatie van Ruben en Piet De Ville en het stadsmagazine De Commeere. Er nemen acht talenten deel. Dat zijn Steven Degryse, Stijn Verdegem en Barbara Loots (Gent), Gert Crott (Heule), Amelie Albrecht (Dendermonde), John Bollenberg (Brugge), Maarten du Bois (Lissewege) en Bram Stoops (Evergem). Ze mogen een act van negen minuten brengen. De prijs van de vakjury is een geldbedrag van 200 euro. De prijs van het publiek is de gestalte van de comedian in bakken Brugse Zot. Lukas Lelie sluit de avond af als special guest. Traditiegetrouw krijgt elke toeschouwer een gratis portie Brugge Kaas. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop bij In&Uit of op 0497/37.44.95. (BHT)