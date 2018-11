Collectie Sint-Jakobskerk nu ook online te zien 15 november 2018

Op www.erfgoedinzicht.be en op het Brugs erfgoedportaal www.erfgoedbrugge.be kan je sinds gisteren de collectie van de Sint-Jakobskerk Brugge bezichtigen. Deze historische kerk bezit een uitzonderlijk rijke collectie, die acht eeuwen overschrijdt. De volledige inventaris staat nu online, goed voor maar liefst 723 zoekresultaten. De Sint-Jakobskerk is de derde Brugse kerk waarvan de inventaris online beschikbaar is, samen met de Sint-Gilliskerk en de Orthodoxe Kerk Konstantijn en Helena. Vijftien vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed gingen van start in 2015. Het duurde tien maanden om de collectie van deze kerk ook online beschikbaar te maken. (BHT)