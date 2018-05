Cola voor het baasje, ijsje voor Fifi EERSTE HONDENCAFÉ VAN VLAANDEREN BLIJFT HELE ZOMER OPEN MATHIAS MARIËN

16 mei 2018

02u25 3 Brugge Het eerste hondencafé van Vlaanderen opent op 3 juni langs de Noorweegse Kaai in Brugge. "Een grote tuin wordt omgetoverd tot een speeldorp en café, hondenijsjes en gezonde snacks inbegrepen", zegt Nicolas Compernolle, zelf baasje van festivalhond Tudor.

De tuin achter de pop-upstore Het Hoofdkwartier ligt er momenteel nog verlaten bij. Daar komt heel binnenkort verandering in. Op 3 juni opent het hondencafé voor het eerst de deuren. "Het wordt een fantastische plek voor elke hondenliefhebber", zegt Nicolas Compernolle, een van de initiatiefnemers. "Simpel gezegd wordt het een groot speeldorp voor de viervoeters." In eerste instantie gaat het om een pop-up die na de zomer opnieuw de deuren sluit. Kan ook moeilijk anders, gezien de locatie binnen enkele maanden een nieuwe bestemming krijgt.





Zwembad

"Het originele idee kwam van de broertjes Loosveldt (bekend van festival Bomboclat en café De Vetten Os in Brugge, red.). Voor de concrete uitwerking kwamen ze bij mij terecht", vertelt Nicolas. Een verrassing is dat niet. De Bruggeling verwierf al enige bekendheid als baasje van 'festivalhond' Tudor en zet zich met zijn vzw in voor goede doelen en een betere behandeling van honden. Volgens de initiatiefnemers is het de eerste keer dat dergelijk concept wordt uitgerold in Vlaanderen. "Rond de bar zullen er heel wat speeltjes en zelfs een zwembadje liggen", klinkt het. "In de gigantische tuin krijgen de honden alle mogelijkheid om zorgeloos rond te crossen. En de baasjes? Die genieten in de tussentijd van een hapje en drankje. We zijn overtuigd dat er nood is aan een plaats waar hondenliefhebbers in alle rust kunnen genieten van het goede weer en een terrasje. In ons hondencafé krijgen ze een combinatie van een loopweide en café voorgeschoteld. De ideale mix", legt Compernolle uit.





Workshops

Aan de bar zullen niet alleen de baasjes aan hun trekken komen. Wie zijn of haar viervoeter wil verwennen, kan een hondenijsje en gezonde snacks kopen.





Het Brugs hondencafé zal in principe dagelijks geopend zijn. Elk eerste weekend van de maand volgt een speciale actie. Een workshop hondenkoekjes bakken of -ijsjes maken? Het is allemaal mogelijk. Hoeveel dieren er tegelijk zullen toegelaten worden, moet nog bekeken worden. Al zijn er wel enkele voorwaarden: loopse of agressieve honden zijn niet toegelaten. "We verwachten dat iedereen eerlijk is. Wie de hond niet onder controle heeft, komt beter niet binnen", zegt Nicolas Compernolle. Alle info is terug te vinden via de Facebookpagina 'Tudor De Labrador'. Op 2 september sluit het hondencafé opnieuw de deuren.