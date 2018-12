Cocktailmenukaart in Groot Vlaenderen: “Dit is onze échte start” Bart Huysentruyt

11 december 2018

19u40 0

Cocktailbar Groot Vlaenderen in de Vlamingstraat pakt vanaf vrijdag uit met een volledig nieuwe cocktailkaart. Die kreeg de naam ‘First Kiss’. “Dat refereert naar 14 december, precies twee jaar geleden, toen Shanna en ik elkaar hier de eerste kus gaven”, zegt Dieter Moeyaert. Samen met zijn vriendin Shanna Delfosse nam hij eind oktober Groot Vlaenderen over. “We zijn de oceaan ingegooid en moesten leren zwemmen. De klanten zijn heel lief: ze komen met steeds meer. Dit is het ideale moment om hen te verwelkomen met een nieuwe kaart. Daarvoor halen we de rode loper boven.” Op de kaart staan de goedverkopende klassiekers als Sparkling Gold en Porn Star Martini, aangevuld met een paar nieuwkomers zoals French 75. “Dat is een cocktail met gin, champagne, suikersiroop en citroen. “Ik heb als journalist over cocktails geschreven in bars over de hele wereld. Die ervaring neem ik mee naar Groot Vlaenderen, waar de kwaliteit sowieso al heel hoog was. We willen onze klanten verwennen.”