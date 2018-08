Clubsupporters volgen loting op groot scherm 31 augustus 2018

Zo'n tweehonderd supporters van Club Brugge hebben gisterenavond de loting van de Champions League gevolgd op groot scherm in de schaduw van het Jan Breydelstadion. De club had wat randanimatie en een dj voorzien om er een echte 'afterworkparty' van te maken. De blauw-zwarte fans wachtten in spanning af tegen welke clubs hun geliefkoosde ploeg moest uitkomen. Na de loting kwam trainer Ivan Leko nog samen met enkele spelers een woordje uitleg geven over hun gevoel bij de loting. Het werd uiteindelijk een mooie groep waar de fans zich tevreden mee konden stellen. Na de loting bleven de supporters nog enige tijd 'hangen' om na te kaarten over de tegenstanders. (MMB/