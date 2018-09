Clubfans schrijven open brief over uitblijven stadion 03 september 2018

Taskforce 5 na 12, een denktank van Brugse diehards, heeft op sociale media een open brief verspreid waarin het zijn ongenoegen laat blijken over de impasse rond het Brugse stadiondossier. Dat dossier sleept al aan van in 2008. "Door procedureslagen, afgekeurde vergunningen, politiek gebakkelei en bezwaren van kleingeestige ondernemers met een groot ego is die droom stilaan een nachtmerrie aan 't worden. Club, dé ambassadeur bij uitstek van de stad Brugge speelt anno 2018 nog steeds in een volledig gedemodeerd stadion: overal betonrot, niet te harden rioolstank, verstopte toiletten, kapotte water- en electriciteitsleidingen, waterlekken, kletsnatte fans bij de minste plensbui. Tenenkrullend en onaanvaardbaar dat de Belgische kampioen op die manier straks de top van het Europese voetbal moet ontvangen. Club, zijn hondstrouw blauwzwart legioen, de fans van onze toekomstige Europese tegenstanders en België als voetballand verdienen beter. Hoog tijd voor ons land om een infrastructurele inhaalbeweging te maken. Het is 5 voor 12", staat er te lezen. De boodschap werd al snel massaal gedeeld. (MMB)