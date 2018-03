Clubfans die eerder celstraffen kregen, vrijgesproken in beroep 09 maart 2018

02u38 0 Brugge De Brugse broers en Clubfans Geoffrey en Lesley M. hebben in het Gentse hof van beroep de vrijspraak verkregen. Hun aandeel in een vechtpartij, na een Europese wedstrijd van blauw-zwart tegen Grasshopper Zürich, is niet bewezen. In eerste aanleg kregen ze nog celstraffen.

Op de Platse in Sint-Andries werden de broers, toen 40 en 42 jaar, op 28 augustus 2014 zwaar toegetakeld door twee Waalse supporters. Geoffrey M. kreeg eerst een slag in het gezicht en nadien stortten ze zich op Lesley M. Hij werd het zwaarst aangepakt, verloor het bewustzijn en liep meerdere kneuzingen en een schedelbreuk op. Het incident werd gefilmd vanaf een balkon en de beelden werden verspreid via sociale media.





Beide broers verklaarden dat ze zomaar 'uit het niets' werden aangevallen toen ze hun fiets namen. De twee Walen werden opgepakt en later veroordeeld tot werkstraffen van 100 en 150 uur. Maar de twee broers kregen in eerste aanleg ook celstraffen, omdat de rechtbank in Brugge toen oordeelde dat er een voorgaand incident moet geweest zijn voor de vechtpartij. Lesley M. kreeg toen tien maand effectief en Geoffrey M. zes maanden met uitstel. De procureur-generaal vorderde tijdens de behandeling in beroep verrassend genoeg toch een vrijspraak op basis van twijfel. "Voor mij is er te veel toeval. Ik geloof dat er vooraf iets moet gebeurd zijn, maar ik kan het niet bewijzen, zelfs niet wie dat wat gedaan heeft. Ik kan niet anders dan de vrijspraak vragen", aldus de procureur-generaal bij de behandeling. Het Gentse hof van beroep volgde dit.





(DJG)