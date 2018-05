Clubfan vrijuit voor verkoop op zwarte markt 16 mei 2018

Een 39-jarige man uit Blankenberge ontsnapt aan 2.000 euro boete én een stadionverbod van een jaar, nadat hij ervan verdacht werd een Champions League-ticket voor de match Club Brugge - Manchester United te hebben doorverkocht op de zwarte markt.





Op 26 augustus 2015 wilde een Irakees uit Aalst met het ticket van J.V. uit Blankenberge stadion binnengaan. Hij werd tegengehouden en verklaarde dat hij het kaartje net had gekocht voor 250 euro. De werkelijke waarde was 30 euro. J.V. werd vervolgd, maar kreeg de vrijspraak.





"De procureur beweert dat elke supporter maar één ticket op zijn naam kon kopen, maar ik kocht er zeven tegelijk, voor mijn vrienden", sprak J.V. "Een van hen kon niet gaan, en verkocht zijn ticket door aan het stadion. Ik deed niets fout." De rechter oordeelde dat het niet bewezen is dat hij het ticket aan woekerprijzen doorverkocht en sprak hem vrij. (JHM)