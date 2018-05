Clubfan reist naar Luik om Sterchele te eren 29 mei 2018

Hans Noyelle (52) is afgelopen weekend naar het graf van François Sterchele in Luik getrokken om de overleden spits van Club Brugge te eren met een handgeschreven brief en fles cava. "Ik had altijd een speciale band met 'Cois'. Kort voor zijn dood deed hij me nog een truitje cadeau."





"We blijven je eren, Cois, elke match nu al tien jaar lang. Voor ons blijf je altijd 'the special one'. Forever in our hearts." Het is maar een kleine passage uit de emotionele brief die Hans Noyelle afgelopen weekend achterliet bij het graf van François Sterchele in Luik. De supporter van Club Brugge had al van dag één een speciale band met de betreurde aanvaller. Hans was een tijdje redactieleider voor de website van Club en kwam midden 2007 in contact met de goedlachse spits. "Er was meteen een klik", herinnert Noyelle zich. In zijn brief benadrukt Hans dat de spits voor altijd in zijn hart zal blijven. "Dag eeuwige 23", zijn de eerste woorden. "Hierboven ook zo genoten van onze vijftiende landstitel? We zijn zeker dat je hebt meegekeken hoe jouw buddy Ivan Leko alles wat blauw en zwart is de voorbije week in een feestroes heeft ondergedompeld."





De fervente clubsupporter is overtuigd dat Sterchele op een of andere manier mee de titel heeft gevierd. Na zijn bezoekje aan het kerkhof liet Hans zijn handgeschreven brief achter in een blauw-zwart doosje. "François is heel speciaal voor alle fans van Club Brugge. Ik kreeg veel positieve reacties." (MMB)