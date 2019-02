Clubfan die armbreuk door politie opliep na rellen, zélf veroordeeld voor weerspannigheid. Wat met klacht bij Comité P? JHM

26 februari 2019

12u33 0 Brugge Een 38-jarige supporter van Club Brugge uit het Antwerpse Olen is door de strafrechter veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel en 400 euro boete voor zijn aandeel in de voetbalrellen na de thuiswedstrijd tegen Antwerp op 22 oktober 2017. De veroordeling is slecht nieuws voor R.M., die tijdens die rellen een armbreuk en hoofdwonde opliep, volgens hem toegebracht door agenten. Hij diende daarvoor klacht in bij Comité P. maar omdat hij nu zelf veroordeeld is vervalt die klacht meer dan waarschijnlijk.

De wedstrijd tegen Antwerp (1-0 winst) stond bij de ordediensten in de agenda als risicomatch. Na de wedstrijd kwam het dan ook snel tot rellen. De politie zette een dubbele barricade op aan het einde van de Olympialaan, ter hoogte van de frituur. De rellen speelden zich daarvoor af, tussen het stuk van de Gistelsesteenweg en de Korte Molenstraat. In dat tumult zat ook R.M., die naar eigen zeggen niets met de rellen te maken gaf maar enkel naar zijn vriendin wou, die achter de barricade in de frituur zat. Hij mocht echter niet passeren van de politie ondanks zijn uitdrukkelijke vraag. Op camerabeelden was te zien hoe hij stond te gesticuleren met zijn armen in de rug en hoe er over en weer geduwd werd. Er ontstond tussen de supporters en politie een vechtpartij en op camerabeelden even later is de man opnieuw te zien, deze keer met een hoofdwonde. R.M. legde in Olen dan ook klacht neer tegen de politie bij Comité P. Dat staafde hij met een doktersattest waaruit bleek dat hij die middag inderdaad een armbreuk en hoofdwonde opliep. Comité P; wachtte echter af wat de beslissing zou zijn van de rechter. Omdat de man uit Olen nu zelf veroordeeld is voor weerspannigheid tegen de politie en een straf opliep zal zijn klacht meer dan waarschijnlijk geseponeerd worden. De man kreeg overigens ook een gerechtelijk stadionverbod van 1 jaar.