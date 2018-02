Club start nieuwe Start to Run 21 februari 2018

Club Brugge start vandaag met zijn jaarlijkse Start to Run-programma. De Club Brugge Foundation, de communitywerking van blauw-zwart, stoomt beginnende en gevorderde lopers in tien weken tijd klaar voor 5, 10 of 15 kilometer. De groepstrainingen vinden wekelijks op woensdagavond om 19 uur plaats rondom het Jan Breydelstadion. Het einddoel is deelname aan Dwars door Brugge op 13 mei. Ruim honderd lopers zijn al ingeschreven. Inschrijven kan op www.clubbrugge.be/starttorun. (TTV)