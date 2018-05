Club-spelers met open bus naar titelfeest op Markt 17 mei 2018

02u41 0 Brugge Club Brugge en de stad Brugge hebben het feestprogramma klaar voor de viering van de 15de landstitel van blauwzwart op pinkstermaandag 21 mei.

Zoals verwacht zal het feest veel gelijkenissen vertonen met dat van twee jaar geleden, toen de spelers met een open bus vanaf 't Zand tot aan de Markt ontvangen werden. Geen boottochtje dus zoals Cercle Brugge. Dat vond de politie riskant, omdat er bij de viering van Club Brugge nog meer volk wordt verwacht. Er rijden twee bussen door de Zuidzandstraat en Steenstraat: één met de spelers en de staf en één met spelersvrouwen en bestuursleden. Ze worden door politiemensen begeleid. De karavaan start om 15.45 uur op 't Zand. Voor de supporters is er al vanaf 15 uur muziek en ambiance op de Markt. Tussen 't Zand en het kruispunt van de Markt met de Breidelstraat staan hekkens opgesteld en zorgen stewards voor een veilige doorgang van de bussen. De spelers worden om 16 uur op de Markt verwacht. Daarna volgt een supportersfeest dat zal duren tot rond 18 uur. Op de Markt staan, net als bij de viering van de titel van Cercle in 1B, drankstanden. Ze openen al om 14 uur. Drank wordt geschonken in plastic bekers. Voor de Club-supporters wordt het een druk feestweekend, want op zondag speelt blauwzwart haar laatste thuismatch in de play-offs. Thuis tegen AA Gent wordt boegbeeld Timmy Simons uitgebreid gevierd.





De stad, politie Brugge en Club Brugge communiceren via de sociale media onder #ClubKampioen en #ClubKamp15.





(BHT)