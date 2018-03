Club-speler Fernand Watteeuw overleden 21 maart 2018

In Brugge is vorige week oud-Clubspeler Fernand Watteeuw overleden. Hij werd 81 jaar en overleed aan een hartaderbreuk. Het nieuws raakte pas nu bekend. Fernand Watteeuw speelde tussen 1957 en 1965 in het eerste elftal van Club Brugge. Hij speelde 151 matchen. Oudere voetballiefhebbers herinneren zich de vele felbevochten duels met Paul Van Himst tegen Anderlecht op De Klokke. Watteeuw had later een verhuisfirma in Brugge. Hij wordt vandaag in intieme kring begraven. (BHT)