Club speelt 'Te Gek!?' tijdens voorbereiding 22 juni 2018

Naar goede gewoonte zal Club Brugge zich straks in de voorbereiding op het nieuwe seizoen engageren voor een sociaal project. Voor de vijfde keer op rij prijkt op de shirts - tijdens de vriendschappelijke wedstrijden in de oefencampagne - niet hoofdsponsor Daikin, maar wel het logo van de campagne waarmee blauw-zwart een samenwerking afsloot. Deze keer staat Daikin zijn plaats af aan Te Gek!?, een initiatief dat psychische problemen bij jongeren bespreekbaar moet maken. Gisteren werden de nieuwe shirts, samen met de peter en meter van Te Gek!?, gepresenteerd op het oefenterrein van Club Brugge. Zo overhandigde Clubcoach Ivan Leko een wedstrijdshirt aan zangeres Selah Sue en Guy Swinnen van The Scabs. Beiden brachten gisteren een bezoekje aan het Jan Breydelstadion. Samen met Leko gaven ze een symbolische aftrap op het hoofdterrein. Club speelt in de voorbereiding voornamelijk met de nieuwe uitshirts die op 21 mei werden onthuld tijdens de kampioenenviering op de Grote Markt. De shirts zijn rood en wit gestreept en doen zo automatisch denken aan het wapenschild en de vlag van de stad Brugge.





Vanavond speelt Club zijn eerste oefenwedstrijd in en tegen Heist en zal het logo van Te Gek!? voor het eerst op de truitjes te zien zijn. In de voorbije campagnes werd het shirt van Club tijdens de voorbereiding gesierd door Kom op tegen Kanker, Child Focus, Go for Zero en Make-A-Wish. (TTV)