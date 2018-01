Club serveert sterrenmaal voor 150 kansarmen 02u33 0 Foto Benny Proot 150 kansarme fans kregen een gratis driegangenmenu van Club Brugge . Brugge Club Brugge nodigde gisteren 150 kansarmen uit de regio uit om samen een driegangenmenu te komen eten. Tweesterrenchef Filip Claeys en topchocolatier Dominique Persoone, niet toevallig twee Clubfans, roerden in de potten. "Overheerlijk", zegt Pascale Van Geirdeghom. "Een betere start van het jaar kon ik niet wensen."

Voor het vijfde jaar op rij nodigt Club Brugge aan het begin van het jaar kansarmen uit om gezamenlijk een maaltijd te nemen in hun feestzaal. Met zicht op de oefenvelden gingen 150 mensen die het financieel moeilijker hebben gisteren aan tafel. Op het menu: tomatensoep met balletjes, witloof met hesp in kaassaus en als toetje crèpes suzette. Bij de koffie was er nog een praline met het Club-logo op. "Ik heb even gevloekt toen ik de wekker deze morgen om 6 uur hoorde, maar ik ben er wel met veel plezier ingevlogen", zegt chocolatier en Clubzot Dominique Persoone.





"Het menu is grotendeels samengesteld door Filip (Claeys, red.), maar ik heb hem graag geassisteerd." Claeys maakte zijn persoonlijke favoriet: witloof in hesprolletjes. "En een gerecht dat eigenlijk iedereen graag lust.", zegt hij. De aanwezigen lieten het zich meer dan ooit smaken. "Het is echt overheerlijk", vertelt Pascale Van Geirdeghom uit Brugge. "En iedereen heeft hetzelfde voor: een minder inkomen, maar ook een hart voor Club Brugge."





Kim De Badrihaye uit Brugge genoot met haar kinderen Alyssa en Christiano van de maaltijd. "Het is voor mij wel spannend, want het is de eerste keer", vertelt de jongedame.





Die organisatie was voor het eerst in handen van Club Brugge zelf. De voorbije jaren schakelde de Blauwzwart Community daarvoor een externe vzw in. "Maar nu besloten we om het zelf te doen. We hebben onze spelers van het Homeless Team, ook mensen die problemen kennen of gekend hebben, ingeschakeld om de maaltijd mee te bereiden. Dat is perfect verlopen", zegt Peter Gheysen.





(BHT)