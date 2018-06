Club-icoon Lambert geeft aftrap in Ter Potterie 19 juni 2018

02u37 0 Brugge In heel wat Brugse woonzorgcentra is de WK-gekte losgebarsten. In het rusthuis Ter Potterie in de binnenstad stond gisteren, net voor België tegen Panama speelde, een match tussen het personeel op het programma.

"We vergeten even de zenuwen door zelf te voetballen", klonk het. Niemand minder dan voormalig aanvaller en Club-icoon Raoul Lambert kwam er de aftrap geven. De beste Brugse voetballer ooit genoot zelfs van een paar leuke acties tijdens de wedstrijd. Na afloop mochten personeel en bewoners dan de échte vedetten bekijken in een aangepast decor in het woonzorgcentrum.





(BHT)