Club-hooligan krijgt in beroep werkstraf voor slagen aan steward Jeffrey Dujardin

27 maart 2019

16u56 0 Brugge Een 46-jarige man uit Brugge heeft in het Gentse hof van beroep een lichtere straf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een steward. De man kreeg in eerste aanleg acht maanden cel, in beroep komt hij er vanaf met een werkstraf van 120 uur en een boete van 300 euro. Hij stond als hooligan al meermaals voor de rechtbank.

De veertiger was op 2 mei 2016 aan het Jan Breydelstadion aanwezig voor een beloftenmatch, samen met zijn zoon. Een kennis van hen stak op een bepaald moment Bengaals vuur af, waarop een steward tot bij hen kwam en foto’s en videobeelden nam. De Bruggeling nam zijn gsm af. Daarbij zou hij de steward enkele vuistslagen in het gezicht verkocht hebben. De man en zijn advocaat ontkenden dat met klem in het hof. De procureur-generaal was niet onder de indruk. “Jij hebt een stadionverbod. Toch passeer je daar toevallig? Was je daar niet geweest, dan was er niks gebeurd. Simpel.” Het hof gaf de man een werkstraf.