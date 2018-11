Club-fan riskeert jaar stadionverbod 22 november 2018

Een 26-jarige man uit Gistel riskeert een werkstraf van 60 uur en een jaar stadionverbod voor weerspannigheid tijdens zijn arrestatie na de voetbalwedstrijd Club Brugge - Antwerp op 22 oktober 2017. G.A. was die dag aan het werk als vrijwilliger in de cafétaria van Club Brugge, toen hij na de wedstrijd huiswaarts wilde keren. "Op dat moment is hij op een barrage van de politie gestoten. Die agenten stonden daar omdat er na de match rellen waren ontstaan", zegt de verdediging. "Maar op geen enkel moment heeft mijn cliënt zich weerspannig gedragen. Er ontstond wat duw- en trekwerk tussen de politie en een man die daar stond. Zo is een hoofdcommissaris van de politie ten val gekomen. In het tumult is ook mijn cliënt aangewezen. Maar hij heeft daar helemaal niks mee te maken." Uitspraak op 19 december. (MMB)