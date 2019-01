Club-fan armbreuk geslagen door agenten: “Zij vervolgen mij voor weerspannigheid om van mijn klacht af te zijn” Jelle Houwen

22 januari 2019

14u35 0 Brugge Een Club-fan die door agenten na de rellen bij de thuismatch tegen Antwerp op 22 oktober 2017 een armbreuk en hoofdwonde geslagen werd, volgens hem door politieagenten, wordt zélf vervolgd voor weerspannigheid. “Terwijl daar niets van aan is”, meent zijn advocaat. “Maar als hij nu veroordeeld wordt, dan kunnen ze zijn klacht tegen de politie laten vallen.”

Een interessant gegeven voor de strafrechtbank in Brugge: daar werden tijdens de zitting deze ochtend camerabeelden bekeken van de rellen ter hoogte van de frituur aan de Olympialaan, de Gistelsesteenweg en de Korte Molenstraat. Na de thuismatch van Club tegen Antwerp (1-0 winst) wierp de politie een stevige barricade op aan het einde van de Olympialaan. Beklaagde R.M. (38) uit Olen zat voor de barricade gevangen. “En al wat hij wou is naar zijn vriendin gaan die net achter de agenten stond, in de frituur”, sprak zijn advocaat Koen Stubbe. “Hij wilde dat ook uitleggen aan de agenten maar ze luisterden niet. Die man wou passeren maar werd zelf achteruit geduwd. Op de camerabeelden is duidelijk te zien dat hij met zijn handen in de lucht staat en zelf duwen krijgt van andere supporters. Hij wou gewoon het geweld ontlopen, want hij had daar niets mee te maken. “

Geen discussies

De rechter kwam even tussenbeide en verduidelijkte het standpunt van de politie. “Er was teveel relschopperij en dan zijn er duidelijke afspraken bij de politie: er is geen plaats voor discussies. Zij drijven iedereen samen om overzicht en controle te houden op de situatie.” Dat gebeurde ook want net als de anderen moest R.M. op politiebevel op de grond gaan zitten. Vervolgens werd hij door de politie opgepakt en naar het politiebureel gebracht. En daar liep het volgens de advocaat fout. “Hij werd daarbij door de politie erg hard aangepakt, wellicht met een wapenstok. Maar dat staat uiteraard niet op de camerabeelden. Hij liep bij het buitensporige politiegeweld een armbreuk en een hoofdwonde op. In Olen heeft hij daarvoor klacht neergelegd tégen de politie. Daarvan heeft hij lange tijd niets meer vernomen. Tot hij opeens tot zijn verbazing zélf gedagvaard werd wegens weerspannigheid. De reden hiervoor hoef je echt niet ver te zoeken: als hij nu veroordeeld wordt wegens weerspannigheid zullen ze zijn klacht tegen het politiegeweld laten vallen. Ah ja, want dan ligt de oorzaak zogezegd bij hem. Dat kan echt niet. R.M. kon twee maanden niet werken door de feiten. Al wat hij wou is weggaan van het geweld. Ik zie er nergens weerspannigheid in, hoogstens het negeren van het bevel van een agent.”

Twee jaar stadionverbod

De procureur zag dat heel anders. “Er is duidelijk wél sprake van weerspannigheid. R.M. was de enige die niet achteruit ging als de politie hem dat vroeg en kwam dreigend naar voren gelopen, recht op de politie af. Hij was de enige die door de barricade wou breken. Ik vorder een celstraf en een gerechtelijke stadionverbod van 2 jaar.” De rechter oordeelt op 26 februari.