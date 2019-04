Club Brugge-voorzitter zet druk in stadiondossier: “Ja, we hebben een plan B naast de piste Blankenbergse Steenweg” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

12 april 2019

17u13 18 Brugge Het worden mogelijk belangrijke weken voor het stadiondossier van Club Brugge. In afwachting van het besluit van de Raad van State over de site aan de Blankenbergse Steenweg, vertelt Bart Verhaeghe vrijdagavond op Play Sports dat er wel degelijk een plan B op tafel ligt. De voorzitter en Club Brugge richten hun blik op naburig grondgebied. Welke locatie de voorzitter in gedachten heeft, wil hij niet kwijt. In Brugge blijven ze echter overtuigd dat het stadion op eigen grondgebied blijft. “We willen Club helpen in dit dossier”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De Club-voorzitter spreekt in het Play Sports-programma Kantine over een plan-B. “We zijn bezig met een andere locatie voor de bouw van ons nieuw stadion””, zei Verhaeghe letterlijk. In die zoektocht naar alternatieven buiten Brugge en zijn ommeland kom je al snel uit bij de gemeente Knokke-Heist. Daar staat het Belfius Basecamp, een hypermodern oefencomplex met velden, kantoren en een zwembad, sinds vorige zomer in de steigers.

Bij de symbolische eerste spadesteek van het gloednieuwe oefencomplex in september waaiden de complimenten tussen burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens en Club-voorzitter Verhaeghe over en weer: “Drie jaar geleden werden de plannen uitgetekend en vandaag zijn we aan het bouwen”, klopte Verhaeghe Lippens op de borst. “Hier in Knokke-Heist weet men van aanpakken.” Club neemt er bij de start van volgend voetbalseizoen intrek.

Niet aan de orde

Ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar nadien zijn er nog (informele) gesprekken geweest. Over een stadion, want Verhaeghe wil als goede ondernemer altijd een plan-B hebben liggen. “Als de Raad van State alsnog groen licht zou geven voor de bouw van ons stadion aan de Blankenbergse Steenweg, gaan we daar natuurlijk mee door, maar ook in het andere geval moeten de supporters niet wanhopen. We kunnen snel op een nieuwe site aan de slag. Wat er ook gebeurt, we willen zo snel mogelijk naar een nieuw stadion en zullen daar absoluut werk van maken”, zegt de Club-voorzitter in ‘Kantine’.

De nabijheid van een autosnelweg, zoals de A11, is daarbij cruciaal. Dan komt Knokke automatisch opnieuw in beeld. Al zijn er volgens burgemeester Leopold Lippens (GBL) voorlopig geen plannen. “Op dit moment is een stadion in Knokke niet aan de orde”, zegt Lippens. “Of het in de toekomst een optie is? Niks is onmogelijk”, voegt hij er wel aan toe. Het stadiondossier sleept ondertussen al dertien jaar aan. Eén jaar nadat de Vlaamse overheid het licht op groen zette voor het bouwproject langs de Blankenbergse Steenweg ten noorden van Brugge, zijn de plannen nog steeds niet goedgekeurd. Grondeigenaars, projectontwikkelaars en milieuverenigingen gingen in beroep tegen de goedkeuring, een verzet dat momenteel op tafel ligt bij Raad van State. Als die dat beroep - naar verwachting begin mei - ontvankelijk verklaart en het ruimtelijk uitvoeringsplan zo vernietigd wordt, zijn de bouwplannen op deze site definitief van de baan.

Club helpen

Stel dat Raad van State straks wél het licht op groen zet, dan nog moet ook het nieuwe stadsbestuur onder kersvers burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn zegen geven voor een hypermodern bouwwerk op Brugs grondgebied. Al wordt dat niet het voornaamste probleem. “Wij willen Club helpen in dit dossier”, zegt De fauw nog eens duidelijk. “Ik heb geen signalen ontvangen dat blauwzwart onze stad zou verlaten. Meer zelfs: uit een eerder gesprek met voorzitter Bart Verhaeghe heb ik begrepen dat ze zelf maar al te graag in Brugge willen bouwen.”

De burgemeester van Brugge liet eerder al weten rond de tafel te gaan zitten met alle partijen die het dossier-Blankenbergse Steenweg tegenhouden. Eén van die partijen is Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, die in het gebied eigenaar is van een stuk grond. Al zouden alle indieners van bezwaren bereid zijn te praten, behalve de vzw Groen. Die willen blijven procederen tegen een Club-stadion op ‘waardevolle landbouwgrond’. Met de hordes die nog genomen moeten worden in het achterhoofd, is het niet onlogisch dat Verhaeghe samen met Mannaert nadenkt over alternatieven. Want als na Loppem en het Chartreusegebied nu ook nog een derde site van tafel wordt geveegd, dan komt het nieuwe stadion van Club zo goed als zeker niet op Brugs grondgebied. In het verleden stelden Aalter en Oudenburg zich zelfs al kandidaat én ook de piste-Jabbeke zou nog altijd in de achterhoofden van enkele Club-bestuurders zitten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.