Club Brugge investeert in vips

Brugge Club Brugge neemt zondag de nieuwe 'Club 1000 Lounge' in gebruik.

Bedoeling van de extra ruimte is om de vips nog beter te verwennen voor en na de wedstrijden in Jan Breydel.





Het gaat om een investering van ongeveer één miljoen euro. Het is een aanvulling op de bestaande Club 1000 waar na de wedstrijd traditioneel nog een feestje losbreekt. In de loungeruimte kan je rustig napraten en elke wedstrijd zal er een buffet met zes verschillende tapas beschikbaar zijn die je tegen betaling kan delen met je gezelschap.





Dat alles in combinatie met een fris drankje. De Club 1000 Lounge is 470 vierkante meter groot en biedt plaats aan 350 bezoekers.





