City Depot na twee jaar opgedoekt 30 juni 2018

02u30 0 Brugge Het City Depot, een plaats waar leveranciers hun vracht uit grote trucks overladen in kleine bestelwagens om zo het centrum binnen te rijden, is na twee jaar weg uit Brugge.

City Depot begon in een loods van garage Gheeraert in Loppem, maar kon nooit echt voet aan grond krijgen in Brugge. Het systeem was nochtans al erg succesvol in andere steden zoals Hasselt en Gent. "Vreemd genoeg heeft het niet gewerkt in Brugge", zegt bestuurder An Vercaemst. "Er was gewoon onvoldoende potentieel. De volumes zijn niet groot genoeg. We werken voornamelijk met niet-gekoelde goederen op palletten. Dat waren bijvoorbeeld kantoormaterialen, kledij, schoenen en zorgproducten."





Venstertijden

Tegelijk bleken ook de venstertijden (bepaalde tijdstippen waarop winkels bevoorraad mogen worden) in Brugge geen cadeau voor City Depot. "Dat zorgde voor beperkingen op het leveren met vrachtwagens vanaf een bepaalde tonnage. Nu merken we dat daar steeds meer uitzonderingen op toegekend worden. Volumes die op die manier aangeleverd worden, komen niet in aanmerking voor onze aanpak." Volgens schepen voor Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V) was er aanvankelijk veel contact met City Depot. "Studies wezen uit dat er in Brugge wel een draagvlak was voor hun project, maar in realiteit bleek dat toch minder het geval. Onze handelaars werken zelf hun eigen oplossingen uit en spelen met hun leveranciers in op de actuele stedelijke context. Maar het is wel jammer dat dit niet van de grond is gekomen." (BHT)