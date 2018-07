Circusartiesten brengen topentertainment in Grootseminarie 07 juli 2018

De poorten van het Grootseminarie in de Peterseliestraat zwaaien opnieuw open voor Cirque Plus. Dat festival is in 2007 begonnen als een soort talentenvoorstelling van circuswerk. Het is de twaalfde editie.





"Nu zijn we al voor de zesde keer te gast in de tuin van het Grootseminarie, waar de grazende koeien op de grasvelden van het domein letterlijk plaats maken voor circusartiesten uit binnen- en buitenland", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Humor, acrobatie, clownerie, emotie en heel veel sfeer lopen als een rode draad door dit gratis festival, op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli vanaf 13.30 uur. Het programma duurt tot 20.30 uur, maar Cirque Plus heeft dit jaar terug iets extra in petto.





De poorten van het Grootseminarie blijven langer open voor Collectif Malunés met hun bekroonde voorstelling 'Forever, happily...'.





Dit is de enige betalende voorstelling tijdens Cirque Plus. Voor 11 euro krijg je een circusvoorstelling te zien van hoog niveau, die vorig jaar de Vlaamse Cultuurprijs won. Tickets zijn te koop via In&Uit Brugge en via www.cirqueplus.be.





Dit jaar zijn er, naast de voorstellingen op de weide, ook shows in de tuin en in Spermalie, waarvoor je de dag zelf gratis tickets kan afhalen aan de infostand. Zo is er een betere spreiding van het publiek en kunnen nog meer bezoekers van circus genieten. De infostand gaat open vanaf 13.30 uur, de shows starten om 14 uur. Alle voorstellingen zijn gratis en voor alle leeftijden. (BHT)