Circle Ladies verdelen 11.250 euro BHT

24 januari 2019

09u16 0 Brugge Tijdens hun nieuwjaarsfeest hebben de dames van de Circle Ladies voor 11.250 euro verdeeld aan goede doelen.

De vrouwenvereniging, die wereldwijd afdelingen heeft, zamelt elk jaar geld in om goede doelen te steunen. Ze kwamen woensdagavond samen in restaurant Phare de Vie. Dit keer wordt het geld verdeeld onder de initiatieven Clinidogs, Het Anker in Brugge en Vertrouwenscentrum Brugge.