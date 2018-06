Cipiers staken nog hele weekend 23 juni 2018

Een deel van het Brugs gevangenispersoneel heeft gisterochtend opnieuw postgevat aan de gevangenispoort. De cipiers zijn niet te spreken over de minimale dienstverlening die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil doordrukken. In de nieuwe plannen van Geens zullen cipiers dertig dagen op voorhand hun staking moeten aankondigen. Daarnaast moet de vakbond 72 uur voor de effectieve staking laten weten wie werkwillig is. Daarmee is de kous nog niet af: 48 uur op voorhand moet er gezorgd worden voor voldoende vrijwilligers. Doen ze dat niet, kan personeel opgevorderd worden om te komen werken. "Daarmee nemen ze ons stakingsrecht af", klinkt het aan de Brugse gevangenis. De staking gaat nog minstens tot na het weekend verder. Maandag staat nieuw overleg gepland. (MMB)