Cipier verleidde vrouwen als ware don juan op Tinder, maar terroriseerde hen nadien op gruwelijke wijze Siebe De Voogt

25 februari 2019

15u35 0 Brugge Hij vroeg voor hen een plaatje aan op de radio of noemde hen “de vrouw van zijn leven”. De Brugse cipier Yannick M. (26) leek op de eerste date een echte don juan te zijn, maar niets bleek minder waar. Al snel terroriseerde hij z’n vriendinnetjes als hij z’n zin niet kreeg. De man maakte in totaal elf slachtoffers en hangt nu zeven jaar cel boven het hoofd.

Een studente leerde Yannick M. (26) vier jaar geleden kennen op 20-jarige leeftijd via de sociale datingapp Tinder. Al snel kwam het tot een afspraakje in Gent. Voor het meisje zou het haar eerste relatie worden. “Op de eerste date was die man bijzonder vriendelijk”, vertelt haar advocaat. “Hij haalde haar af met de wagen en vroeg zelfs een plaatje voor mijn cliënte aan op de radio. Het was haar eerste vriendje en ze vond het bijzonder aangenaam om zoveel aandacht te krijgen.” M. werkte als cipier in de gevangenis van Brugge en woonde bij aanvang van de relatie nog bij z’n ouders in Blankenberge. “Toen al eiste hij alle aandacht op. Hij belde m’n cliënte in de lessen en stuurde voortdurend sms’en. Geregeld kwam het tot ruzies, want zij was niet akkoord met zijn cannabisgebruik. Het bleef bij verbaal geweld, maar ook toen al kreeg mijn cliënte al eens een klap in het gezicht.”

Pistool en hamer

Eind 2015 verhuisde Yannick M. naar een appartement in Brugge. Zijn gedrag werd steeds agressiever. “De kleinste banaliteit was genoeg om hem compleet te doen ontsporen. Vond hij z’n trui niet, kreeg zijn vriendinnetje klappen. In zijn wagen sloeg hij haar linkerbovenbeen geregeld helemaal blauw. Ze hield er littekens en spataders aan over.” Nadat de beklaagde het meisje eens had vastgebonden met touwen, ging het koppel in de zomer van 2016 een maand uit elkaar. “Zij had in die tussenperiode één keer seks met een andere jongen. Hij zag dat als bedrog en mishandelde haar zwaar. Hij gaf haar zware slagen en stopte de loop van een luchtdrukpistool in haar mond en liep plots op haar af met een kromme, scherpe hamer. Hij sloeg in de richting van haar knie, maar zij kon hem afweren met haar hand.”

Don juan

Yannick M. dwong het meisje ook tot anale seks en nam naaktfoto’s toen ze in een hoekje zat te wenen. Hij perste haar af voor 10.000 euro en bleef haar ook na hun relatie stalken. Het verhaal van de studente bleek ook andere jonge meisjes te zijn overkomen. Allen waren ze begin de 20 en blond van haarkleur. Ze vielen voor de charmes van Yannick M., die zich via Tinder en op de eerste date gedroeg als een don juan. In de zomer van 2017 werd de cipier een eerste maal aangehouden. Hij had toen al drie slachtoffers gemaakt. De meisjes werden zo hard geterroriseerd, dat ze niet naar de politie durfden te stappen. Na amper enkele dagen kwam de cipier al opnieuw voorwaardelijk vrij. Hij verviel snel in z’n oude gewoontes en zou nog acht andere meisjes verleiden. Ook zij werden verkracht, belaagd en geslagen door M. Eén slachtoffer werd anaal verkracht, toen ze weigerde om de afwas te doen. Een ander meisje werd naakt op straat gezet. Nog een ander slachtoffer werd bewerkt met een keukenmes. De cipier had ook onbeschermde seks met zeker vier meisjes, terwijl hij wist dat hij herpes had.

Jaar voorhechtenis

Toen de politie lucht kreeg van de nieuwe feiten, vloog Yannick M. opnieuw achter de tralies. Hij zit intussen bijna een jaar in voorhechtenis. “De eerste gerechtsdeskundige noemde hem een psychopaat, maar of hij dat daadwerkelijk is wil ik nog in het midden laten”, sprak de procureur maandagmorgen in de Brugse rechtbank. “Hij is wel een zeer extreme en egocentrische narcist met een hoge kans op recidive. De beklaagde heeft gelachen met de kansen die er geweest zijn. Hij moet nu boeten. Ik vorder zeven jaar cel.” Yannick M. staat terecht voor liefst 58 tenlasteleggingen, maar zijn advocaten Laurens De Koninck en Tom Noyez vroegen de rechter toch om een voorwaardelijke straf.

Verontschuldigingen

Hun cliënt bood zijn verontschuldigingen aan bij de slachtoffers. Negen van hen stellen zich burgerlijke partij in de zaak, zes waren persoonlijk aanwezig in de rechtszaal. “Ik heb het voorbije jaar veel tijd gehad om na te denken”, sprak M. “Ik heb spijt over hoe ik de mensen behandeld heb: mijn ouders, vrienden en ex-partners. Ik heb ook minstens evenveel schaamte. Ik besef dat ik lang genoeg de schuld op anderen heb geschoven. Nu besef ik dat mijn eigen gedrag en karakter het probleem zijn en daaraan wil ik werken. Ik zal mijn ex-partners nooit meer lastig vallen en hoop nog een laatste kans te krijgen om aan mijn leven te werken.” De man werd intussen ontslagen als cipier door het Gevangeniswezen. Uitspraak op 1 april.