Cipier betrapt gedetineerde met bruine substantie op aluminiumfolie JHM

21 februari 2019

13u20 0 Brugge Een gedetineerde in de gevangenis van Brugge riskeert vlak voor hij vrijgelaten zou worden toch een extra celstraf van 6 maanden.

K.D. komt normaal in mei vrij na een hele poos in de cel en kreeg ook al een positief advies van de strafuitvoeringsrechtbank. Vooraleer hij echt vrijgelaten wordt wil dat orgaan echter eerst nog kijken of hij wegens drugsbezit in de gevangenis een extra celstraf van 6 maanden krijgt of niet. Als dat wel het geval is zal K.D. wat langer moeten brommen. Hij werd op 3 augustus vorig jaar door een cipier betrapt toen hij iets aan het inhaleren was. Bij een celcontrole werd vervolgens aluminiumfolie met daarop een bruine substantie gevonden, en wat groen spul aan zijn Bib-kaart. K.D. bekende dat hij wat cannabis en heroïne gebruikt had. De procureur eist er nu 6 maanden cel voor. Zijn zaak gaat verder op 7 maart.