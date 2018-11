Chris Degraeve (47) vermist 09 november 2018

02u25 1

Politie en parket zijn op zoek naar Chris Degraeve, een man van 47 uit Brugge. Op woensdag 31 oktober verliet de 47-jarige Degraeve om 13.30 uur zijn woning in de Sint-Salvatorskerkhof in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De man is 1.74 meter en mager. Hij heeft kort ros haar en een korte baard. De dag van zijn verdwijning droeg hij een zwart hemd, een zwarte pull, een blauwe jeans met wijde pijpen, een korte zwarte blazer en zwarte bottines. De man heeft dringend medische zorgen nodig. Aan Chris Degraeve wordt gevraagd om een teken van leven te geven om zijn familie gerust te stellen. Wie meer weet, neemt best contact op met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. Je kan een tip ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu. (MMB)