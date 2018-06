Chocolatiers scholen zich bij op 'Chocolate University' 02 juni 2018

Syntra West Brugge heeft deze week de allereerste 'Chocolate University' van België georganiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met topchocolatier Dominique Persoone, producent Belcolade, Selmi (dat machines voor chocoladeproducten aanbiedt) en HoGent. De Chocolate University moet Brugge als chocoladestad extra in de verf zetten. Chocolatiers uit de hele wereld kunnen zich er perfectioneren in hun vak. Na de opleiding, die vijf dagen duurt, ontvangen ze een certificaat van Chocolate University Belgium. Meer info op www.chocolateuniversity.be. (MMB)